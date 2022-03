Berlin - David Alaba und Darwin FC arbeiten künftig zusammen, um ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball zu setzen.

Darwin FC ist ein Fußballprojekt aus Berlin, das das Ziel verfolgt, eine weltweite, inklusive Fußball-Community zu gründen. Der DFC versteht sich dabei nicht als Team oder Verein, sondern vielmehr als eine Bewegung für den vielfältigen Fußball.

Mit diesen Zielen kann sich auch der Abwehrspieler von Real Madrid identifizieren, der gemeinsam mit Darwin FC die Kampagne "Defenders of Diversity" startete und künftig als Botschafter für das Fußballprojekt fungieren wird.

Alaba: "Toleranz, Respekt und Offenheit elementar wichtig"

"Toleranz, Respekt und Offenheit sind im Fußball und überall in unserer Gesellschaft elementar wichtig", sagte Alaba: "Jeder, egal ob Fußballprofi oder nicht, egal ob große Reichweite oder nicht, muss sich dafür engagieren und den Willen haben, die Welt um uns herum positiv zu gestalten. Daher ist es für mich eine tolle Möglichkeit und eine Herzensangelegenheit, mich mit dem Darwin FC dafür einzubringen und diese Kampagne zu unterstützen."

Im Rahmen der Kampagne wurden ein Shirt und ein Hoodie entworfen, die über die Website von Darwin FC verkauft werden. Der Erlös kommt dem sozialen Fußballprojekt "Kicken ohne Grenzen" in Alabas Heimatstadt Wien zugute.

Alaba als Königstransfer für Darwin FC

"Im Fußball würde man sagen, David Alaba ist unser Königstransfer. Wir verpflichten jedoch keine Spielerinnen und Spieler, sondern schließen Bündnisse, geben gemeinsame Versprechen ab und kämpfen für mehr Toleranz, Respekt und Offenheit im Fußball und darüber hinaus", sagte Giacomo Donati, Gründer des Darwin FC.

"Wir wollen nicht nur ihre Unterschrift, wir wollen ihre Haltung, ihre Energie - weil sie unsere Mission stärker macht und uns ein Stück näher an das Ziel bringt, mehr Inklusion und Gleichberechtigung im Fußball zu schaffen und damit wieder näher dahin zurückzukehren, worum es in diesem Sport wirklich geht und was er möglich machen kann", erklärte Donati weiter.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.