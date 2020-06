Barcelona/München - Erst Steuerprobleme, dann Streit mit dem Klub-Boss, Lionel Messi hatte vor der Coronakrise einige Probleme, welche Gerüchte um einen Abgang des Weltfußballers vom FC Barcelona angeheizt haben. Dem Stürmer wäre es möglich gewesen, seinen Verein diesen Sommer ablösefrei zu verlassen. Diese Klausel ließ sich Messi in der vergangenen Vertragsverlängerung einbauen. Allerdings beinhaltete diese Absprache auch eine Deadline, welche laut "ESPN" am vergangenen Samstag abgelaufen ist.

Damit dürften die Weichen gestellt sein, dass die Katalanen ein weiteres Jahr mit ihrem Aushängeschild in der Mannschaft planen dürfen. Der Vertrag zwischen dem Argentinier und seinem Arbeitgeber endet nach der kommenden Spielzeit im Jahr 2021. Dann wäre wieder keine Ablöse notwendig.

2016 war Messi wegen Steuerhinterziehung in Spanien verurteilt worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Stürmer offen über einen Wechsel nachgedacht. "Ich wollte nicht bleiben. Ich hatte aber nie ein offizielles Angebot, denn jeder wusste, dass ich eigentlich hier bleiben wollte", erklärte der 32-Jährige zuletzt gegenüber dem katalanischen Radiosender "RAC1" seine damaligen Gedanken. "Zu dieser Zeit, wegen der ganzen Sache mit dem Fiskus, wollte ich gehen, nicht weil ich Barça, sondern weil ich Spanien verlassen wollte", sagte Messi weiter.

Allerdings hat der Argentinier mittlerweile die Gerüchte dementiert und seine Gründe genannt, weshalb er seine Karriere bei Barca beenden wolle: "Zunächst einmal deswegen, was ich in dem Verein bin und mich hier fühle. Dann auch wegen der vertrauten Dinge, wie gut es uns in der Stadt geht, wegen meinen Kindern, weil ich nicht wollte, dass sich meine Freundschaften verändern. Ich wollte das nicht kaputt machen, weil ich persönlich da durch musste."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.