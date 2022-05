München - Deniz Undav lässt gerne die Muskeln spielen.

Seit Jahren flext er seinen Bizeps nach Toren, es ist sein patentierter Jubel. Da ist es fast schon verwunderlich, dass er noch keine Ermüdungserscheinungen im Oberarm hatte. Schließlich erzielte er diese Saison bereits 25 Treffer. Mit insgesamt 35 Torbeteiligungen zählt er zu den besten Scorern Europas.

Und doch dürfte der Stürmer des belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise noch zu den unbekannteren Stars zählen. Aus logischem Grund: Vor knapp zwei Jahren kickte er noch in der dritten Liga, für den SV Meppen.

Unorthodoxer Karriereweg

"Spätestens nach seinem zweiten Jahr in der 3. Liga hat man gesehen, welchen Unterschied Deniz ausgemacht hat", lobte der damalige Meppen-Trainer Christian Neidhart im Interview mit der "NOZ" seinen ehemaligen Schützling.

Undav landete nach Stationen beim TSV Halvese und der Reserve von Eintracht Braunschweig in Meppen. In seiner zweiten Spielzeit schoss er 17 Tore, legte 13 weitere auf. Der nächste logische Schritt: Bundesliga? Fehlanzeige!

"Kein anderer Verein ist in die Offensive gegangen – nur Union", sagte Undav im Interview mit dem "stern". "Sie haben alles gegeben, alle zwei Tage meinen Berater angerufen. Ich habe gemerkt: Die kämpfen um mich, da bekomme ich zum ersten Mal richtige Wertschätzung. Das Gefühl kannte ich nicht."

Die Qualitäten des in Achim geborenen Stürmers, sie blieben unbemerkt, unterschätzt. Also wechselte Undav zur Saison 2020/21 in die belgische zweite Liga zu Royale Union Saint Gilloise.

Rasanter Aufstieg

Bei Union fand Undav schnell zu seiner Form, schüttelte Verletzungs- und Gewichtsprobleme, die ihn in der Vergangenheit immer wieder ausbremsten, ab.

Mit Undav feierte Union den Aufstieg, erstmals seit 48 Jahren durfte das Team von Felice Mazzu wieder im belgischen Oberhaus spielen. Und wer denkt, dass das Märchen hier endet, der liegt falsch. "Undav, das ist ein besonderer Fall. Er ist einer der intelligentesten Fußballer, die ich bisher trainieren durfte", lobte sein Trainer Mazzu.

Im Debüt-Jahr in der ersten belgischen Liga schoss Undav Union mit 22 Toren an die Tabellenspitze. Aktuell wird in einem komplexen Playoff-System die Meisterschaft ausgespielt, in drei Spielen verzeichnete Undav bisher drei Treffer.

Kein reiner Stürmer

Dabei ist er kein klassischer Strafraumstürmer. Er bringt eine gute Physis mit, macht Bälle schon weit vor dem Sechzehner fest und, obwohl er die Hauptattraktion ist, spielt er gerne den Nebendarsteller.

"Im Herzen bin ich ein Zehner. Ich denke nicht wie ein klassischer Stürmer, eher wie ein Spielmacher", sagte er der "sportschau".

Zehn Assists und zahlreiche eingeleitete Torchancen stehen im Arbeitsnachweis von Undav.

Wechsel zu Brighton in trockenen Tüchern

Ganz unbemerkt blieben seine Leistungen in den vergangenen beiden Spielzeiten dann aber doch nicht. Anfang des Jahres stellte der englische Erstligist Brighton & Hove Albion den 25-Jährigen als Neuzugang vor und überwies sieben Millionen Euro nach Belgien.

Brighton entschied sich dann jedoch dazu, den Stürmer direkt wieder an Union auszuleihen, zur Saison 2022/23 wird er dann den Schritt ins Rampenlicht, in die Premier League, machen. Innerhalb von zwei Jahren von Meppen in die Premier League - ein rasanter Aufstieg. Und die nötige Wertschätzung, wenn auch mit Verzögerung.

"Ich habe es geschafft, und das, obwohl außer meinem Berater fast niemand an mich geglaubt hat", sagte er der "sportschau". Und auch in England wird Undav die Muskel spielen lassen.

Tim Rausch

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.