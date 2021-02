Doha/München - Mit satten sieben Stunden Verspätung hob der FC Bayern am Samstagmorgen in Richtung Doha/Katar ab.

Dort kämpfen die Münchner um den Titel bei der Klub-Weltmeisterschaft. Zwei Spiele trennen den deutschen Rekordmeister vom sechsten Titel innerhalb eines Jahres - ein noch nie dagewesener Erfolg in der Bayern-Historie.

ran.de nennt die wichtigsten Fakten zur Klub-WM.

Welche Teams nehmen an der Klub-WM 2021 teil?

Neben den Bayern spielen Al Ahly (Ägypten) als Champions-League-Sieger Afrikas, Ulsan Hyundai (Südkorea) als Champions-League-Sieger Asiens, Tigres de Monterrey (Mexiko) als Champions-League-Sieger aus dem Verband Nord-, Mittelamerika und Karibik, Al-Duhail als amtierender Meister von Gastgeberland Katar sowie der südamerikanische Copa-Libertadores Sieger Palmeiras Sao Paulo um den Titel.

Wann und gegen wen spielt Bayern bei der Klub-WM?

Als europäischer Vertreter sind die Münchner automatisch für das Halbfinale qualifiziert. Am 8. Februar treffen sie dort auf Al Ahly (ab 19 Uhr im Liveticker). Der Klub aus Ägypten setzte sich gegen Al-Duhail durch. Sollte sich das Team von Hansi Flick gewinnen, stünde das Finale am 11. Februar auf dem Programm. Dort würde der Sieger des Duells zwischen Palmeiras und Tigres warten, die am 7. Februar gegeneinander spielen.

Wer ist im Kader des FC Bayern für die Klub-WM 2021?

Insgesamt 22 Spieler umfasst der Kader der Münchner bei der Klub-WM in Doha. Mit Manuel Neuer, David Alaba, Thomas Müller und Jerome Boateng sind vier Spieler dabei, die bereits 2013 mit den Bayern die Klub-WM gewannen. Alexander Nübel, Javi Martinez und Leon Goretzka fehlen (vorerst) in Doha.

Das ist der Bayern-Kader für die Klub-WM:

David Alaba, Jerome Boateng, Eric Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman, Douglas Costa, Tiago Dantas, Serge Gnabry, Lucas Hernández, Ron-Thorben Hoffmann, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Marc Roca, Leroy Sane, Bouna Sarr, Lukas Schneller, Niklas Süle, Corentin Tolisso

Wie ist der Modus bei der Klub-WM?

Sollte es nach 90 Minuten Unentschieden stehen, gibt es zwei Mal 15 Minuten Verlängerung und anschließend ginge es ins Elfmeterschießen. Lediglich beim Spiel um Platz drei und beim Spiel um Platz fünf entfällt die Verlängerung. Kann eine Sperre nach einem Platzverweis nicht mehr bei der Klub-WM abgesessen werden, wird diese auf das nächste Pflichtspiel des Klubs angerechnet.

Wo wird die Klub-WM live übertragen?

Die Klub-WM wird in Deutschland live auf DAZN und Bild.de übertragen, die ab dem Halbfinale alle Partien zeigen.

