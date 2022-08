Düsseldorf (SID) - Deutschlands Gruppengegner Japan testet auf dem Weg zur Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) zweimal in Düsseldorf. Der viermalige Asienmeister trifft am 23. September in der Rhein-Metropole zunächst auf den WM-Teilnehmer USA, vier Tage später geht es gegen Ecuador. Das gab der japanische Verband bekannt.

Zum Aufgebot Japans gehörten zuletzt fünf Deutschland-Legionäre, darunter der Düsseldorfer Ao Tanaka. Deutschland und Japan bestreiten bei der WM am 23. November ihr erstes Spiel in der Gruppe E.

Die USA treffen ebenfalls am 27. September in ihrem letzten Länderspiel vor der WM im spanischen Murcia auf Saudi-Arabien.