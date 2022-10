Köln (SID) - Der argentinische Außenstürmer Angel Di Maria vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin wird bis Anfang November ausfallen, sein Einsatz bei der WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) scheint aber nicht gefährdet.

Juve teilte am Donnerstag mit, dass sich der Südamerikaner eine Verletzung an der Kniesehne zugezogen habe. Der 34-Jährige hatte die Verletzung bei der 0:2-Niederlage gegen Maccabi Haifa in der Champions League am Dienstag erlitten.