Köln (SID) - Der kriselnde FC Liverpool muss wohl lange auf seinen Stürmer Luis Diaz verzichten. Medienberichten zufolge kann der Kolumbianer wegen einer Knieverletzung erst nach der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) auf den Platz zurückkehren. Diaz war im Spiel gegen den FC Arsenal am Sonntag (2:3) in der ersten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.

Der Ausfall von Diaz ist ein weiterer Rückschlag für die Reds und Teammanager Jürgen Klopp. Nach acht Spieltagen steht der Vizemeister mit nur zwei Siegen auf Rang zehn der Premier League.