Köln (SID) - Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft will am Sonntag ihren kriegsgeplagten Landsleuten in der Heimat durch die Qualifikation für die WM-Endrunde am Jahresende in Katar Hoffnung und Ablenkung schenken. Im Play-off um das 13. und letzte WM-Ticket für Europa müssen die Ukrainer dafür allerdings in Cardiff gegen Gastgeber Wales gewinnen. Die Briten mit ihrem Superstar Gareth Bale wollen sich den Traum von der ersten WM-Teilnahme seit 64 erfüllen.

Bei den French Open in Paris spielen der spanische Rekordsieger Rafael Nadal und der Norweger Casper Ruud um den zweiten Grand-Slam-Titel des Jahres. Nadal, begünstigt durch die schwere Knöchelverletzung von Alexander Zverev im Halbfinale, peilt seinen 14. Triumph auf der roten Asche von Roland Garros an. Der Weltranglistenachte Ruud steht erstmals im Finale eines Major-Turniers.