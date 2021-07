St. Gallen (SID) - Borussia Dortmund kommt unter dem neuen Trainer Marco Rose noch nicht richtig in Schwung. Der Pokalsieger unterlag ohne einige Stammspieler dem spanischen Erstligisten Athletic Bilbao im Schweizer St. Gallen mit 0:2 (0:0).

Raul Garcia (50., Foulelfmeter) und Daniel Vivian (57.) erzielten die Treffer der Spanier, die eine harte Gangart an den Tag legten. Den Elfmeter hatte der zur Pause eingewechselte Torhüter Roman Bürki verursacht, der den BVB nach der Verpflichtung von Gregor Kobel wohl noch verlassen wird. Marius Wolf wurde verletzt ausgewechselt (62.).

Die Begegnung fand im Rahmen des Dortmunder Trainingslagers in Bad Ragaz statt. Der nächste Test steht am 30. Juli gegen den FC Bologna in Altach/Österreich auf dem Programm.