Mechelen - Der niederländische Fußballprofi Rick van Drongelen ist in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Wie sein aktueller Verein KV Mechelen am Mittwoch mitteilte, sei der Fahrer des anderen Fahrzeugs getötet worden. Van Drongelen, der als Leihspieler des Bundesligisten Union Berlin für Mechelen aufläuft, wurde nach Klubangaben in ein Krankenhaus eingeliefert.

"Wir haben erfahren, dass sich der Unfall heute Morgen ereignet hat, als Rick auf dem Weg zum Training war", sagte Mechelens Sportdirektor Tom Caluwe: "Rick selbst wurde ins Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen scheinen auf den ersten Blick nicht allzu schlimm zu sein, aber weitere medizinische Untersuchungen sollten Klarheit bringen."

Polizei leitet Unfall-Untersuchugen ein

Details zu dem Unfall sind noch nicht bekannt, die niederländische Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet. "Wir möchten der Familie des Opfers unser Beileid aussprechen", sagte Caluwe. Vor seinem Wechsel im vergangenen Sommer zu Union Berlin hatte Van Drongelen von 2017 an für den Hamburger SV gespielt. Im Winter wurde der Innenverteidiger nach Mechelen verliehen.

