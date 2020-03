Köln - Im Sommer 2017 brach Abdelhak Nouri bei einem Testspiel gegen Werder Bremen zusammen und erlitt einen Herzstillstand, sein Schicksal bewegte die Fußball-Welt. Das damals 20 Jahre alte Talent von Ajax Amsterdam trug bleibende Hirnschäden davon - jetzt aber macht er Fortschritte.

Seit August 2018 ist der nun 22-Jährige aus einem medizinischen Koma erwacht, hat das Krankenhaus verlassen und wird nun in einem speziell angepassten Haus von seiner Familie versorgt.

Nouri liegt nicht mehr im Koma

"Appie geht es gut. Also so gut wie möglich", sagte Nouris Bruder Abderrahim in der TV-Show "De Wereld Draait Door", er werde inzwischen von seinen Lieben zu Hause betreut. "Er liegt nicht mehr im Koma. Er ist wach, er schläft, er niest, er isst, er rülpst, aber er kommt nicht aus dem Bett heraus."

An guten Tagen könnte die Familie mit Nouri über Bewegungen der Augenbrauen sogar kommunizieren. Zudem schaue die Familie mit ihm öfter Fußball. "Wir merken, dass er das sehr mag. Manchmal ist es auch emotional, aber oft gibt es ein Lächeln. Das tut uns gut." Lange würden diese Phasen aber nicht anhalten, da sie für Nouri "anstrengend wie Hochleistungssport" zu sein scheinen.

Herzstillstand bei Testspiel gegen Bremen

In einem Testspiel gegen Werder Bremen war Nouri vor knapp drei Jahren in der 72. Minute zu Boden gesunken und auf dem Rücken liegen geblieben. Es dauerte etwa eine Minute, bis der Vereinsarzt bei Nouri war. Auch der Bremer Teamarzt half bei der Versorgung des damals 20-Jährigen.

Mit einem Hubschrauber wurde Nouri in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen und dort in ein künstliches Koma versetzt, aus dem er erst ein Jahr später erwachte.

Im Juni 2018 gab Ajax Amsterdam zu, dass die Versorgung von Nouri "unzureichend" gewesen sei.

Nouri galt vor seinem tragischen Schicksalsschlag als eines der größten Ajax-Talente. Der Mittelfeldspieler durchlief von der U15 bis zur U21 sämtliche Auswahlmannschaften der Niederlande.

