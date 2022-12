Köln (SID) - Skandalspiel in der australischen Fußball-Liga: Zahlreiche Fans von Melbourne Victory haben am Samstag im Stadtderby gegen Melbourne City den Platz gestürmt und dabei mit Fackeln und Flaschen geworfen. Das Spiel wurde beim Stand von 1:0 für City in der 22. Minute abgebrochen. City-Keeper Tom Glover wurde mit einem silbernen Eimer am Kopf getroffen und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung medizinisch behandelt werden.

"Ein solches Verhalten hat im australischen Fußball keinen Platz, und Football Australia wird sofort eine umfassende Untersuchung einleiten, bei der strenge Sanktionen verhängt werden", schrieb der australische Fußball-Verband in einer Mitteilung.

Erst die Polizei und Sicherheitskräfte konnten die Situation unter Kontrolle bringen. Wie australische Medien berichten, soll eine Auseinandersetzung zwischen Torhüter Glover und den Fans von Melbourne Victory der Auslöser für die Randale gewesen sein. Der 24 Jahre alte Torhüter habe laut The Age eine Pyro-Fackel zurück in Richtung Zuschauertribüne geworfen. Danach seien die Fans auf das Spielfeld gestürmt.