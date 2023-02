Von Tobias Wiltschek

Natürlich besangen die Fans des fünftklassigen Wrexham AFC auch vor diesem Spiel ihre beiden Helden.

"Bring on the Deadpool and Rob McElhenney", schallte es aus tausenden Kehlen im altehrwürdigen Racehorse Ground in der walisischen Kleinstadt.

Just zu diesem Zeitpunkt telefonierte Hollywood-Star Ryan Reynolds mit seinem Schauspieler-Kollegen, richtete sein Handy zu den Fans und ließ McElhenney so am schallenden Gesang der Anhänger hautnah teilhaben.

Es gibt davon ein Video, das sogar vom offiziellen Twitter-Account des FA Cups gepostet und bislang über 260.000 Mal aufgerufen wurde. Große Zahlen für einen vermeintlich kleinen Klub.

Die Stimmung an diesem letzten Sonntag im Januar sollte später noch besser werden. Denn kurz vor Schluss erzielte Paul Mullin das 3:2 für den krassen Außenseiter im Viertrunden-Spiel des FA Cups gegen den Zweitligisten Sheffield United.

Stolz trotz Last-Minute-Ausgleich

Dass der Favorit in der fünften Minute der Nachspielzeit noch zum 3:3-Endstand traf, verhinderte zwar eine der größten Sensationen der jüngeren Pokalgeschichte. Dem Stolz der Fans im Stadion und den beiden prominenten Besitzern tat dies aber keinen Abbruch.

Immerhin hat ihr Team an diesem Dienstag noch einmal die Chance, Geschichte zu schreiben. Dann tritt Wrexham zum Wiederholungsspiel in Sheffield an und dürfte auch über die britischen Grenzen hinaus wieder für riesige Aufmerksamkeit sorgen.

Denn Wrexham, der drittälteste Fußball-Klub der Welt, ist längst nicht mehr nur ein walisischer Verein aus der National League. Seit der mit großer Mehrheit angenommenen Übernahme 2020 durch die beiden nordamerikanischen Hollywood-Stars Reynolds und McElhenney ist Wrexham wahnsinnig populär.

Nicht nur die beiden Schauspieler sind seitdem in der nordwalisischen Stadt gewesen, wo sie im Oktober 2021 wie Volkshelden gefeiert wurden. Auch König Charles und seine Frau Camilla besuchten bereits Wrexham und ließen sich von den beiden neuen Besitzern das Stadion zeigen.

Die riesige Aufmerksamkeit hat der Klub, der derzeit auf Platz zwei der National League steht, aber nicht nur der reinen Übernahme durch das Schauspiel-Duo zu verdanken.

Doku-Serie macht Wrexham nicht nur bei Fußball-Fans bekannt

Reynolds, unter anderem bekannt durch die erfolgreiche Comicverfilmung "Deadpool", und sein Kollege McElhenney, haben gleich zu Beginn das gesamte Vereinsleben in einer Doku-Serie festgehalten.

"Welcome to Wrexham" zeigt, wie die beiden Schauspieler per Crashkurs zu Vereinsbesitzern wurden, wie sie dem finanziell angeschlagenen Verein und dessen Fans wieder neue Hoffnung geben.

Herausgekommen sind bislang 18 Folgen über die Schicksalsgemeinschaft von Stadt und Verein – natürlich nicht ohne die unvermeidbare Prise Gefühl made in Hollywood. In Deutschland startete die erfolgreiche Serie auf Disney+ Ende November.

Eine zweite Staffel kündigte Reynolds bereits an.

Nicht alle Vereine sind begeistert

Eine Erfolgsgeschichte. Alles schön, alles wunderbar. Oder? Nicht überall wird der aufstrebende Erfolg des Fünftligisten gefeiert. Besonders von den Ligakonkurrenten hagelt es Kritik. In Wrexham wird eben mit viel Geld gehandelt. Das gefällt nicht jedem.

Stürmer Paul Mullin ist dafür das beste Beispiel. Vor zwei Jahren war der 28-Jährige noch Top-Torjäger der vierten englischen Liga. Statt den Sprung in eine höhere Klasse zu wählen, zog es den Angreifer nach Wrexham. Zwar liegt in der Nähe der walisischen Stadt auch sein Heimatort Litherland - mit Sicherheit war die Heimatliebe, aber nicht der alleinige Grund für einen Wechsel zum neureichen Klub.

Doch Fakt ist: Polarisierende Vereine fallen eben auf. Das 3:3 gegen Sheffield United bescherte den digitalen Plattformen von "ESPN" in den USA eine Rekordreichweite.

It was so popular, we decided in the 95th minute of the game to green light the sequel. https://t.co/QsIMpGA0MZ — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 1, 2023

Reynolds jedenfalls twitterte danach, man habe sich aufgrund der hohen Popularität des Spiels in der 95. Minute dazu entschlossen, eine Fortsetzung zu zeigen.

Ein Scherz, der einem erstmal einfallen muss, nachdem der größte Traum der jüngeren Vereinsgeschichte in letzter Minute vorerst geplatzt ist.

Wrexham ist eben unter den neuen Besitzern alles. Nur kein gewöhnlicher Fußballklub mehr.