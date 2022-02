London - Die Aufregung um Tierquäler ist Kurt Zouma geht weiter. Nun hat die Tierschutzorganisation "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" Ermittlungen eingeleitet und die beiden Katzen in ihre Obhut genommen. Zouma hat Medienberichten zufolge seine Zusammenarbeit mit der Organisation angekündigt.

Auch finanziell hat das aufgetauchte Video, das zeigt, wie der Verteidiger eine Katze hinfallen lässt, sie tritt und schlägt, Folgen. Sein Klub West Ham United hat ihn jetzt zu einer Geldstrafe in Höhe von 250.000 Pfund verdonnert, das Geld soll an Tierschutzorganisationen gehen. Außerdem hat der Schuhhersteller Adidas die Zusammenarbeit mit Zouma beendet. Das Unternehmen teilte laut der Daily Mail mit, dass er "nicht länger ein Vertragssportler" sei.

Von den Fans hatte Zouma bereits sein Fett wegbekommen, er war am Dienstag in der englischen Premier League für West Ham United aufgelaufen - und wegen seines Verhaltens von den Fans verhöhnt worden. "So fühlt sich deine Katze", riefen die Anhänger des FC Watford, als der französische Nationalspieler nach einem harten Tackling zu Boden ging.

Der Klub verurteilte den Vorgang, setzte den Spieler aber nur Stunden nach Bekanntwerden ein.

Kritik an West Hams Vorgehen

Ein Unding, findet Gary Lineker. "Ich bin schockiert und entsetzt, dass West Ham gestern Abend Zouma hat spielen lassen", schrieb der frühere englische Nationalspieler bei Twitter. Die Entscheidung sei "unsensibel" gewesen.

Auf die Frage, ob er wegen des Vorfalls darüber nachgedacht habe, Zouma außen vor zu lassen, antwortete Teammanager David Moyes: "Nein, denn er ist einer unserer besseren Spieler." Er selbst sei aber "Tierliebhaber". West Ham gewann 1:0 gegen Watford.

Zouma hatte sich vor dem Einsatz für seine Taten entschuldigt und versichert, dass es "unseren beiden Katzen gut geht und sie vollkommen gesund sind".

