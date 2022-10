London (SID) - Einen Prestigesieg landeten die Europameisterinnen aus dem Fußball-Mutterland England im Testspiel gegen Weltmeister USA. Im Wembley-Stadion setzte sich Deutschlands EM-Finalbezwinger vor 76.893 Zuschauern mit 2:1 (2:1) durch.

Lauren Hemp brachte die Lionesses in Führung (10.). Nach dem Ausgleich durch Sophia Smith (28.) fiel postwendend das 2:1 nach VAR-Entscheidung durch Georgia Stanway per Foulelfmeter. Mit der Niederlage endete für die US-Frauen eine Serie von 13 Siegen nacheinander.

Die Spielerinnen beider Mannschaften trugen aus Solidarität mit den Opfern sexueller Gewalt im Frauen-Fußball eine smaragdgrüne Armbinde. Anfang Oktober war ein Skandal über Missbrauch im US-Frauenfußball bekannt geworden. Vor dem Anpfiff versammelten sich die Teams in der Platzmitte und hielten ein Banner mit der Aufschrift "Schützt die Spielerinnen" hoch.

Die US-Frauen reisen nun weiter nach Spanien, wo es am kommenden Dienstag in Pamplona zum Duell mit den Gastgeberinnen kommt. Am 11. und 13. November stehen dann in den USA zwei Begegnungen gegen die deutsche Mannschaft an, die sich ebenfalls am Freitagabend in Dresden gegen Frankreich mit 2:1 durchgesetzt hatte.