München/London - Im Sommer 2018 endete nach zwei Jahren das Engagement von Antonio Conte als Trainer des FC Chelsea. Und die Freistellung des Erfolgs-Coaches kam den "Blues" teuer zu stehen, wie "Sky Sports UK" berichtet. Chelsea hat demnach mehr als 26,6 Millionen Pfund, umgerechnet 31,2 Millionen Euro, als Entschädigung an Antonio Conte und seinen Trainerstab ausgezahlt. Der britische Sportsender bezieht sich dabei auf die Bilanz-Veröffentlichung des Premier-League-Klubs.

2018 nach FA Cup entlassen

"Die Sonderposten im laufenden Jahr in Höhe von 26,6 Millionen GBP beziehen sich auf Änderungen in der Geschäftsführung und im Trainerstab der Herren sowie auf die damit verbundenen Rechtskosten", heißt es in der entsprechenden Geschäftsbilanz. Seit der Übernahme von Roman Abramowitsch im Jahr 2004 hat der Champions League-Sieger von 2012 insgesamt rund 90 Millionen Pfund, also nach derzeitigem Umrechnungskurs knapp 106 Millionen Euro, an seine entlassenen Trainer ausgezahlt.

Conte war 2016 als Trainer zum FC Chelsea gewechselt und gewann gleich in seiner ersten Saison die englische Meisterschaft. In seinem zweiten Jahr verpassten die "Blues" mit Ligaplatz fünf die Qualifikation für die Champions League. Allerdings blieb der Italiener auch im Jahr seiner Entlassung nicht titellos und gewann im Mai 2018 den FA Cup. Inzwischen trainiert Conte den Serie A-Klub Inter Mailand.

