München - Bayern, Barcelona, Chelsea, Tottenham oder Dortmund – wo auch immer in jüngerer Vergangenheit ein neuer Trainer gesucht wurde, durfte sein Name nicht fehlen: Erik ten Hag. Der Ajax-Coach hat sich in den vergangenen Jahren als das Objekt der Begierde auf dem Transfermarkt entpuppt.

Am Ende entschied sich aber entweder ten Hag selbst oder der jeweilige Verein immer gegen eine Zusammenarbeit. Jetzt ist der ewige Wunschkandidat wieder im Gespräch. Manchester United will den Niederländer als Nachfolger von Interimscoach Ralf Rangnick langfristig verpflichten.

Laut "Daily Mail" sind die Gespräche bereits weit fortgeschritten. In trockenen Tüchern soll der Deal dennoch nicht sein, so "Voetball International". Auch weil ten Hag die volle Kontrolle im sportlichen Bereich einfordere und den Klub auch intern komplett umkrempeln wolle.

Immerhin scheint diesmal zumindest der Abschied aus Amsterdam so gut wie sicher zu sein. Im vergangenen Winter hatte ten Hag erstmals angedeutet, dass er seinen bis 2023 laufenden Vertrag womöglich nicht erfüllen werde.

"Ich habe ausreichend Qualifikationen für die Herausforderungen bei einem ausländischen Topklub", sagte er im Interview mit "deVolkskrant". Er würde die Herausforderung gerne annehmen.

Ten Hag: Auf Guardiolas Spuren

Seit 2017 ist ten Hag Chefcoach bei Ajax, gewann zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokal. Auf der ganz großen Bühne sorgte er 2018/19 für Furore. Ajax begeisterte mit Angriffsfußball zum Zungeschnalzen a la Pep Guardiola.

Die junge Mannschaft um Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt und Donny van de Beek stieß in der Champions League nach Siegen über Juventus Turin und Real Madrid bis ins Halbfinale vor. Als dort Tottenham Hotspur Endstation war, dürfte wohl der Großteil der Fans das ein oder andere Tränchen verdrückt habe.

Apropos Pep. Der Coach von Manchester City ist ten Hags großes Vorbild. Zwischen 2013 und 2015 hatte er als Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern München die Spielphilosophie des damaligen Cheftrainers Woche für Woche bewundern können und sich inspirieren lassen.

"Ich habe viel von Guardiola gelernt. Seine Philosophie ist sensationell. Was er in Barcelona, München und jetzt Manchester gemacht hat! Dieser Angriffsfußball bringt ihm viele Siege. Ich habe versucht, diese Struktur auch bei Ajax umzusetzen", sagte ten Hag einmal.

Halb Europa jagte Ten Hag

Wohl der Grund, weshalb halb Europa Guardiolas Lehrling jagt. In der Vergangenheit allerdings vergeblich. Die Bayern wollten den Niederländer im Herbst 2019 nach der Entlassung von Trainer Niko Kovac. Ten Hag sagte ab.

Nachdem Hansi Flick im Frühjahr 2021 seinen Abschied angekündigt hatte, geisterte sein Name erneut durch die Medien. Diesmal wäre der 54-Jährige sogar bereit gewesen. "Bayern ist das Größte, was man erreichen kann, aber davon kann ich nur träumen", gestand er damals der "Bild". Doch Bayern hatte andere Pläne und holte Julian Nagelsmann.

Beim FC Barcelona hätte der Niederländer seinen glücklosen Landsmann Ronald Koeman beerben sollen, winkte aber ab. Gespräche mit Borussia Dortmund hinsichtlich einer Favre-Nachfolge scheiterten. Und der FC Chelsea entschied sich nach dem Aus von Trainer Frank Lampard Anfang 2021 für Thomas Tuchel.

Am nächsten dran an einer Verpflichtung war offenbar Tottenham Hotspur im vergangenen Jahr. Weil ten Hags Englisch aber zu wünschen übrig ließ, nahmen die Londoner wieder Abstand, heißt es.

Auch Leipzig interessiert?

Eine schmerzliche Erfahrung für den Trainer, der Medienberichten zufolge seitdem Englischkurse belegt haben soll. Der nächste Schritt kann also kommen.

Glaubt man den niederländischen Zeitungen "De Telegraaf" und "Algemeen Dagblad" könnte der aber auch in Richtung Leipzig gehen. Demnach soll angeblich RB am Ajax-Coach interessiert sein, obwohl die Bullen unter Domenico Tedesco eigentlich zu alter Stärke zurückgefunden haben.

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass Manchester United in Kürze Nägel mit Köpfen macht. Dann würde aus dem ewigen Wunschkandidat endlich ein tatsächlicher werden.

Carolin Blüchel

