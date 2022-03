Madrid (SID) - Christian Eriksen hat 285 Tage nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde wieder mit der dänischen Fußball-Nationalmannschaft trainiert. "Natürlich weckt das viele Erinnerungen an früher, aber es fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen", sagte der 30-Jährige in einer Medienrunde nach seiner ersten Einheit: "Es ist großartig, wieder dabei zu sein und mitzumachen."

Eriksens märchenhaftes Comeback verzögerte sich dabei um einige Tage, wegen einer Corona-Infektion konnte der Mittelfeldspieler erst am Mittwochabend mit etwas Verspätung zum Lehrgang des EM-Halbfinalisten hinzustoßen. "Es ist natürlich ein gutes Gefühl, wir sind glücklich, ihn hier zu haben", sagte Trainer Kasper Hjulmand: "Es war ein schöner Moment, als er in die Gruppe kam."

Erst Mitte Februar hatte Eriksen, dem ein Defibrillator eingesetzt worden war, beim FC Brentford sein Premier-League-Comeback gegeben. Gesundheitliche Bedenken habe er nicht mehr. "Natürlich würde ich nicht zurückkehren, wenn ich nicht wüsste, dass ich in der Lage bin, zurückzukommen, ohne dass mir etwas Schlimmes zustößt", sagte Eriksen: "Alles ist in Ordnung, um wieder spielen zu können."

Am Samstag könnte der langjährige Star des dänischen Teams im Länderspiel in den Niederlanden seine ersten Einsatzminuten bekommen, drei Tage später steht ein Heimspiel gegen Serbien an.

Den Zusammenbruch wolle er gar nicht verdrängen. "Es ist ein Teil der Geschichte, es ist ein Teil von mir", meinte Eriksen: "Natürlich gibt es einige Dinge, bei denen man denkt: 'Warum ist mir das passiert?', aber ich habe weitergemacht und mich als Fußballer und Familienvater erholt."