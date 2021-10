München - Hunderte Fans von Union Berlin musste beim Europa-League-Spiel bei Feyenoord Rotterdam einiges über sich ergehen lassen.

Viele Anhänger der "Eisernen" kamen nämlich erst gar nicht ins "De Kuip" rein, wie das Stadion von Feyenoord genannt wird.

Union-Pressesprecher: "Äußerst harter Polizei-Einsatz"

Aufgrund eines "äußerst harten Polizei-Einsatz", wie es Unions Pressesprecher Christian Arbeit laut "SID" erklärte, soll es zu zahlreichen Verletzten unter den Berliner Anhängern vor den Stadiontoren gekommen sein.

Fans sollen sogar durch Bisse von Polizeihunden zu Schaden gekommen sein.

Union-Pressesprecher Arbeit bestätigt: Mehrere verletzte Union-Fans bei einem „äußerst harten Polizei-Einsatz“. Anscheinend auch Hundebisse. Hunderte Fans sind immer noch nicht im Stadion. #FEYFCU — Thomas Nowag (SID) (@SID_Nowag) October 21, 2021

Während des Spiels der Unioner in Rotterdam wandte sich Union via Twitter auch an die Öffentlichkeit.

#Infotweet Wir wissen um die schwierige Situation vor dem Gästeblock. Wir sind mit mehreren Leuten vor Ort und versuchen eine Lösung zu finden.#fcunion | #FEYFCU | #UECL — 1. FC Union Berlin 🇪🇺🛫 (@fcunion) October 21, 2021

