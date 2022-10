Frankfurt am Main (SID) - Der SC Freiburg und Union Berlin wollen in der Europa League ihre Erfolgsserie ausbauen, der 1. FC Köln hofft in der Conference League auf Revanche. Während die Freiburger mit einem Sieg beim FC Nantes (18.45 Uhr/RTL+) einen ganz großen Schritt Richtung Achtelfinale machen können, müssen die Berliner gegen Malmö FF (21.00 Uhr/RTL) und die Kölner (18.45 Uhr/RTL+) bei Partizan Belgrad punkten, um weiter von der K.o.-Phase zu träumen.

Die Freiburger erlebten international einen Start nach Maß. Nach drei Spielen steht das Team von Trainer Christian Streich mit neun Punkten auf Platz eins der Gruppe G. Wettbewerbsübergreifend ist der Sport-Club, der in der Bundesliga von Rang zwei grüßt, sogar seit zehn Spielen ungeschlagen.

Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin benötigte indes mehr Anlaufzeit im Europapokal. Nach zwei Niederlagen feierten die Köpenicker vergangene Woche in Malmö (1:0) ihren ersten Sieg und haben noch alle Chancen, mindestens den zweiten Platz zu erreichen. Abwehrspieler Robin Knoche will "die Leistung aus dem Hinspiel bestätigen". Doch nach den massiven Fanausschreitungen in Schweden richten sich die Blicke auch auf das Geschehen abseits des Platzes.

In einer ähnlichen sportlichen Lage steckt auch der 1. FC Köln eine Etage tiefer. Mit vier Zählern nach drei Spielen belegt das Team von Trainer Steffen Baumgart derzeit den ungeliebten dritten Platz. Doch sowohl Belgrad als auch OGC Nizza liegen mit nur einem Punkt mehr weiter in Reichweite. Dennoch benötigen die Kölner nach der Hinspiel-Niederlage vergangene Woche (0:1) und der bitteren Pleite im Derby bei Borussia Mönchengladbach (2:5) wieder ein Erfolgserlebnis.