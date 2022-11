Hamburg (SID) - Der ehemalige Bremer und Wolfsburger Bundesliga-Profi Diego wird am Wochenende seine Karriere beenden. Dies bestätigte der mittlerweile 37 Jahre alte Brasilianer am Montag via Instagram. "Es war eine lange und schöne Reise", schrieb der Südamerikaner, der zuletzt noch im Trikot von Flamengo Rio de Janeiro am Gewinn der Copa Libertadores beteiligt war.

Der Ex-Nationalspieler spielte jeweils drei Jahre für die beiden Nordklubs in der Bundesliga. Mit den Hanseaten gewann der Mittelfeldspieler 2009 den DFB-Pokal. Diegos letzter Einsatz wird ein Ligaspiel am Samstag gegen Avai SC sein.