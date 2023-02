Sorgen um Christian Atsu: Der ghanaische Fußball-Profi ist bei der Erdbeben-Katastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion verschüttet worden. Der frühere Spieler der Premier-League-Klubs FC Chelsea und Newcastle United befinde "sich noch in den Trümmern", sagte Mustafa Ozatm, der Vizepräsident von Atsus Klub Hayatspor, am Montagabend gegenüber der Online-Plattform "Play Spor".

Späteren verschiedenen Medienberichten - etwa seitens des englischen "Mirror" zufolge, soll der Mittelfeldspieler später am Abend aus den Trümmern geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Bestätigt sind diese Berichte bislang allerdings noch nicht.

"Wir beten für Dich, Christian Atsu", twitterte unter anderem der FC Chelsea.

Ex-Chelsea-Profi Christian Atsu spielt jetzt in der Türkei

Der 60-malige Nationalspieler war im September zum Süper-Lig-Klub gewechselt. Der Verein kommt aus der Stadt Antakya nahe der türkisch-syrischen Grenze.

Erst am Sonntag hatte der 31-Jährige gegen Kasimpasa das Siegtor zum 1:0 für seine Mannschaft erzielt.

Bei den schweren Erdbeben sind offiziellen Angaben zufolge mehr als 3.000 Menschen getötet worden, allein in der Südosttürkei waren tausende Gebäude eingestürzt. Die Zahl der Verletzten liegt im fünfstelligen Bereich, etliche Personen gelten noch als vermisst.