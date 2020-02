München - Beim niederländischen Erstligisten Heerenveen will das einstige Wunderkind und HSV-Talent Alen Halilovic seine ins Stocken geratene Karriere endlich wieder in Schwung bringen.

Der 23-Jährige ist als Leihspieler von seinem Stammklub AC Mailand in der Eredivisie geparkt und sorgte zuletzt beim Heimspiel Heerenveens gegen ADO den Haag (2:2) für Freud und Leid bei den Gastgebern.

Erst Kantinen-Knaller, dann Traumtor

Während der zweiten Halbzeit zog der Mittelfeldspieler von halbrechts am Strafraum einfach mal ab, verfehlte das Tor dabei knapp - aber nicht den Würstchenstand. Denn Halilovic' Abschluss flog direkt durch das offene Fenster in den Kiosk am Spielfeldrand. Der Fehlschuss verwüstete die Kantine und sorgte zudem für einen Schockmoment bei der Verkäuferin im Kiosk.

Halilovic shoots into SC Heerenveen kitchen from open play #heeado pic.twitter.com/cimbba5aVe — Sports News & Views (@SportAficionad0) February 23, 2020

"Das ist doch ein Tor für uns! Der Treffer muss doch einfach zählen, oder?", scherzte Halilovic nach dem Spielende bei "Fox Sport". Dass der einstige HSV-Transferflop darüber schmunzeln konnte, hatte mit einer Szene später im Spiel zu tun. In der 78. Minute sorgte Halilovic nämlich durch seinen ersten Saisontreffer für den 2:2-Ausgleich Heerenveens. Kurioserweise erzielte Halilovic sein Traumtor fast aus identischer Position, aus der er zuvor das offene Kantinen-Fenster traf.

This Halilovic goal is class though ngl pic.twitter.com/ked2TBUg4y — Zak (@magnifi_zaki) February 22, 2020

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.