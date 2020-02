Fußball

Japan: 9 Elfer am Stück verschossen im Pokal-Finale

Was für ein kurioses Finale im japanischen Supercup. Zwischen Vissel Kobe um Superstar Iniesta und Yokohama F. Marinos stand es nach der regulären Spielzeit 3:3, so musste das Elfmeterschießen entscheiden. Doch gleich 9 Elfer am Stücken wurden versemmelt.