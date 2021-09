München - Bis 2017 war Schiedsrichter Mark Clattenburg in der Premier League aktiv. An seine Zeit dort als Unparteiischer hat er allerdings nicht nur gute Erinnerungen. Der 46-jährige schießt nun in seiner Autobiographie "Whistle Blower" unter anderem gegen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

Ein Foto als Stein des Anstoßes

Während seiner Zeit in der Premier League pfiff Clattenburg 292 Spiele. Er und Jürgen Klopp gerieten in dieser Zeit immer wieder aufeinander. Deshalb ist es nicht überraschend, dass sich der Engländer nicht allzu gut über "Kloppo" äußert. Nachdem der FC Liverpool in der Champions League ein Spiel gegen Real Madrid verlor und Clattenburg im Anschluss mit Real-Verteidiger Marcelo und seiner Frau ein Foto machte, habe Klopp angedeutet, dass der Schiedsrichter parteiisch gewesen sei. Diese Situation beschreibt Clattenburg wie folgt: "Er hat keinen Spaß gemacht, war nicht freundlich und nicht sarkastisch."

Klopp ist allerdings nicht der einzige Trainer, der in der Biographie nicht gut wegkommt. Auch Jose Mourinho wird von Clattenburg kritisiert und soll sogar mitverantwortlich für dessen Wechsel zum saudi-arabischen Fußballverband gewesen sein, da er keine Lust mehr auf die Psychospielchen des Portugiesen hatte.

Unterstützung von Sir Alex

Nach einem Rassismus-Vorwurf im Jahr 2012 - Clattenburg soll Chelsea-Spieler John Obi Mikel als "Affen" beleidigt haben - habe sich Sir Alex Ferguson bei Clattenburg gemeldet und ihm seine Unterstützung ausgesprochen haben. Die schottische Trainer-Legende habe mit seinen Spielern gesprochen, die eine solche Aussage nicht bestätigten konnten.

Die Biografie "Whistle Blower" erscheint am 30. September.

