Köln - Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den großen Showdown mit dem Rivalen Manchester City im FA Cup für sich entschieden, die Reds greifen nach dem achten Triumph im ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt.

Im Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion setzte sich Liverpool mit 3:2 (3:0) gegen das von Pep Guardiola betreute Starensemble der Citizens durch. Klopp steht zum ersten Mal mit seiner Elf im FA-Cup-Endspiel.

Am 14. Mai trifft Liverpool im Finale auf den Sieger des zweiten Vorschlussrundenduells zwischen dem Thomas-Tuchel-Team FC Chelsea und Außenseiter Crystal Palace, die am Sonntag (17.30 Uhr) ebenfalls in Wembley aufeinandertreffen.

Mane-Doppelpack bringt Liverpool auf Final-Kurs

Der Ex-Leipziger Ibrahima Konate (9.) sorgte per Kopfball für die Führung von Liverpool. Schon gegen Benfica Lissabon in der Champions League hatte er zweimal das 1:0 für LFC erzielt.

Sadio Mane (18.) erhöhte nach einem kapitalen Fehler von City-Keeper Zack Steffen (früher Fortuna Düsseldorf) auf 2:0 und sorgte kurz vor der Pause (45.) für das 3:0. Jack Grealish (47.) und Bernardo Silva (90.+1) gelangen die Anschlusstore für den Premier-League-Tabellenführer.

Letztmals hatten die Reds 2006 den FA Cup an die Anfield Road geholt, zum 15. Mal insgesamt stehen sie im Pokalendspiel im Fußball-Mutterland.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.