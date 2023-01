Köln (SID) - Englands Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate erwog im Dezember nach dem WM-Aus im Viertelfinale gegen Frankreich (1:2) einen Rücktritt. Seine Familie bewog ihn jedoch dazu, seinen bis 2024 laufenden Vertrag zu erfüllen, wie der 52-Jährige nun verriet. "Als sie Doha verließen, haben sie gesagt: Du musst noch einmal versuchen, diese Trophäe zu holen", sagte Southgate bei ITV News.

Nach Platz vier bei der WM 2018 in Russland und dem verlorenen EM-Finale 2021 (2:3 i.E. gegen Italien) war die WM in Katar das dritte große Turnier für Southgate als Nationaltrainer. Den letzten und einzigen Titel holten die "Three Lions" bei der WM 1966 im eigenen Land.