Nizza (SID) - Das Spiel zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille in der französischen Ligue 1 ist am Sonntagabend unterbrochen worden, nachdem Gäste-Spieler Dimitri Payet von den Fans bedroht worden war. Als Payet eine der zahlreichen auf ihn geworfenen Plastikflaschen beseitigte, stürmten einige wütende Anhänger der Gastgeber auf den Rasen. Der Schiedsrichter unterbrach daraufhin die Begegnung in der 75. Minute beim Stand von 1:0 für Nizza.