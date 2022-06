München - Ein paar Klicks im Internet können so einiges auslösen. Am Montag schrieb ein türkischer Journalist bei Twitter, dass Mesut Özil seinem Klub Fenerbahce Istanbul bei Instagram nicht mehr folge.

Was sich anschloss, waren unzählige "Breaking News" und aufgebrachte Reaktionen. So ziemlich jedes türkische Medium vermeldete den Vorgang.

Bei genauerer Betrachtung fiel auf: Özil folgt dem Verein auch bei Twitter nicht mehr - stattdessen nur noch einigen Teamkollegen, einer größeren Fanseite sowie dem Kanal des Fanshops. Die Fans zeigten sich so richtig sauer.

Fenerbahce-Fans auf Özil sauer

"Hunderttausende haben deinen Flug nach Istanbul begleitet, als du zu Fenerbahce gekommen bist", formulierte ein Anhänger. Ein Anderer machte darauf aufmerksam, dass Özil – trotz der unrühmlichen Trennung – sogar seinem Ex-Klub FC Arsenal noch folgt. Ein weiterer Fan schrieb: "Ich dachte, du bist seit deiner Kindheit Fenerbahce-Fan?"

Die gravierenden "Entfolgen"-Klicks in den sozialen Medien markieren das nächste Kapitel im Zoff zwischen beiden Parteien. Dabei hatte es so gut angefangen. Im Januar 2021 wechselte Özil von den Gunners in die türkische Metropole und unterzeichnete einen Vertrag über dreieinhalb Jahre.

Doch der Weltmeister von 2014 blieb sportlich zumeist hinter den Erwartungen zurück. Als er dann endlich zu einer richtigen Verstärkung zu werden schien, wurde mit Ismail Kartal ein Interimscoach installiert, der an dem Deutschen keinen Gefallen hatte.

Özil bleibt weiter suspendiert

Die Streitigkeiten gipfelten schließlich in Özils Suspendierung Anfang April. Trainiert oder gespielt hat er seitdem nicht mehr. Zwar plante er einen Neustart unter dem neuen Trainer Jorge Jesus, doch der machte bereits klar, dass der 33-Jährige nicht zurückkommen wird.

"Die Erfolge der Vergangenheit sind sehr wichtig. Mesut Özil ist ein sehr guter Fußballer, aber die Entscheidung des Klubs über ihn bleibt bestehen", sagte der Trainer. Özil hatte zuvor via Social Media verkündet, seine Karriere "bei keinem anderen Team als Fenerbahce" zu beenden.

Doch Coach Jesus ließ seinen Worten Taten folgen. Er nominierte den Offensivspieler nicht für den Kader zur Saisonvorbereitung, Özil reiste in der Zwischenzeit nach Deutschland, um der Hochzeit seiner Schwester beizuwohnen.

Wie es für ihn sportlich weitergeht, ist völlig unklar. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2024.

