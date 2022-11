International

Gerard Pique beendet völlig überraschend seine Karriere. Am kommenden Samstag wird der Innenverteidiger des FC Barcelona sein letztes Spiel bestreiten. Das gab der 35-Jährige in einem Video bekannt, dass er in den sozialen Netzwerken teilte.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Pique stand seit 2001 beim FC Barcelona unter Vertrag und prägte, nach Leihstationen bei Real Saragossa und Manchester United, die erfolgreichste Ära des spanischen Fußballs. In der laufenden Spielzeit fand sich der Innenverteidiger immer häufiger auf der Bank wieder. Für die Katalananen stand er in 615 Partien auf dem Platz. Gegen UD Almeria wird Pique zum Letzten Mal im Camp Nou auflaufen.

Mehr in Kürze ...

