München - Rund 5.000 Gästefans waren ursprünglich vorgesehen, am Ende waren es aber mindestens fünfmal so viele Anhänger von Eintracht Frankfurt, die beim Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League in Barcelona eine ausgelassene Party beim 3:2-Erfolg feierten.

Der Großteil der Fans des späteren Europa-League-Siegers soll seine Tickets von Dauerkarteninhabern des FC Barcelona erworben haben. Dass so etwas wieder passiert, wollen die Verantwortlichen des FC Barcelona um jeden Preis verhindern.

Bereits unmittelbar nach dem Viertelfinal-Rückspiel am 14. April zeigte sich Barca-Präsident Joan Laporta entsetzt und kündigte Konsequenzen an. Diese treffen nun die Besitzer einer Saisonkarte im Camp Nou.

Die Verantwortlichen der "Blaugrana" setzen dabei allerdings nicht nur auf Strafen. Sie wollen auch Fans belohnen, die Ihre Jahreskarte regelmäßig nutzen.

Ermäßigungen bei regelmäßigem Besuch, Entzug bei ständigem Verfall der Karte

Fans, die in der kommenden Saison mindesten 85 Prozent der Spiele im Camp Nou besuchen, sollen von Vorteilen profitieren. Dabei handelt es sich beispielsweise um Rabatte beim Catering und für Begleitpersonen. Außerdem sollen Teilnahmen an Gewinnspielen ermöglicht werden, bei denen Trikots und weitere Eintrittskarten gewonnen werden können.

Falls Besitzer einer Jahreskarte allerdings nicht regelmäßig erscheinen, behält sich der FC Barcelona vor, die Plätze nach vorheriger Ankündigung regulär zum Verkauf anzubieten. Das betrifft Saisonkarteninhaber, die mindestens zehn Spiele im Camp Nou nicht besuchen, auf ihren Platz verzichten oder diesen nicht freigeben.

Besonders hart trifft es Inhaber einer Jahreskarte, die in der kommenden Spielzeit keine Partie im Camp Nou besuchen. Denn diese verlieren ihren Status als Dauerkartenbesitzer für die Saison 2023/24.

Eine Statistik zeigt, dass von den 80.000 Inhaber:innen einer Dauerkarte im Camp Nou nur 9.000 bis 10.000 mehr als 85 Prozent der Heimspiele der "Blaugrana" besuchen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.