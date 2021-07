München - Schulden sind nicht nur eine Zahl.

Dass das auch im Fußball gilt, mag den ein oder anderen überraschen. Den FC Barcelona holt die Realität aktuell aber gnadenlos ein. 1,173 Milliarden heißt die Zahl, die den Barca-Bossen schlaflose Nächte bereitet. So hoch ist die Verschuldung des umsatzstärksten Fußballvereins der Welt, der in guten Jahren über vier Milliarden Euro an Einnahmen verzeichnet.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf über 730 Millionen Euro. Über Nacht ist das nicht passiert. Eher durch jahrelanges Missmanagement, horrende Ablösen und utopische Gehälter. Durchaus verbunden mit sportlichem Erfolg. Sechs der letzten elf Titel in der spanischen "La Liga" gingen an die "Blaugrana". Auch wenn in der vergangenen Saison nur Platz drei heraussprang.

Schon vor Jahren warnte Liga-Boss Javier Tebas den FC Barcelona nach eigenen Angaben, auf die Finanzen zu achten. Der erhobene Zeigefinger interessierte nicht. Es musste erst eine Pandemie die Welt heimsuchen, um die Katalanen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Oder doch nicht?

Mindereinnahmen durch Corona

Ein Umsatzeinbruch von 300 Millionen Euro bringt Barca in die Bredouille. Denn der Einnahmen-Überschuss bestimmt die Gehaltsobergrenze, so will es das spanische Reglement. Dieser Salary Cap sank corona-bedingt von 671 Millionen im Jahr 2019 auf nun 348 Millionen. In der abgelaufenen Spielzeit blieb Barca deutlich darüber, die Liga drückte noch einmal ein Auge zu. Doch damit ist jetzt genug.

"Barcelona ist schon immer am Limit gewesen. Als die Pandemie kam, hatten sie keinen Puffer mehr. Kein Klub hat die Grenzen so verschoben wie dieser", sagte Liga-Boss Tebas beim spanischen TV-Sender "La Sexta". "Wir denken, dass unsere Regeln akzeptabel sind und die Klubs sich daran halten müssen. Die Vereine selbst haben den Regeln zugestimmt."

Salary Cap um 40 Prozent gerissen

Momentan überschreiten die Gehälter beim FC Barcelona das erlaubte Limit um 200 Millionen Euro. Das entspricht 40 Prozent. Zuviel für Tebas. Die Konsequenz: Solange der Verein die Obergrenze reißt, sind die vier Neuzugänge Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia und Emerson nicht spielberechtigt. An eine Weiterbeschäftigung von Lionel Messi, dessen Vertrag am 30. Juni endete, ist schon gleich gar nicht zu denken. Da ändert es auch nichts, dass Depay nur eine Woche nach Unterschrift auf 30 Prozent seines Salärs verzichtete.

"Ich weiß nicht, ob Messi die Saison bei Barca starten wird", sagte Tebas weiter und lehnte eine "Lex Messi" kategorisch ab. "Wenn es keine Abgänge gibt, ist es unmöglich, dass Messi bei Barcelona bleibt."

Barca hat den Schuss nicht gehört

Dies habe der 58-Jährige auch Joan Laporta unmissverständlich mitgeteilt. Doch der Barca-Präsident ist auf diesem Ohr offenbar taub. "Alles läuft gut", verkündete er am Donnerstag am Rande eines Charity-Golfturniers. Und auch Trainer Ronald Koeman sei "ruhig, was Messi betrifft".

Insgeheim hofft der Branchenprimus weiterhin betriebsblind auf eine Ausnahmeregelung. Laut "Mundo Deportivo" soll Laporta dem 34-Jährigen sogar schon einen Zweijahresvertrag für insgesamt 50 Millionen Euro brutto angeboten haben. Es ist der eindrucksvolle Beweis dafür, dass Barca den Schuss noch immer nicht gehört hat.

Laporta wegen Messi-Versprechen gewählt

Zu Laportas Verteidigung ist zu sagen, dass er aktuell nur die Scherben des Vorgängers Josep Maria Bartomeu aufkehrt. Dieser hatte jahrelang jeden noch so verrückten Transfer abgenickt: Philippe Coutinho (135 Millionen), Antoine Griezmann (120 Millionen) oder Ousmane Dembele (135 Millionen), um nur einige zu nennen. Wobei auf dem Rasen übrigens keiner der drei Genannten seine Ablöse auch nur annähernd rechtfertigen konnte.

Und das Dilemma des Präsidenten wird noch größer. Schließlich hatte er sich im Frühjahr die Wiederwahl auch mit dem Versprechen gesichert, Messi um jeden Preis halten zu wollen. Dieses Versprechen gleicht einem Luftschloss – selbst wenn der FC Barcelona teure Spieler auf dem Grabbeltisch verscherbelt, was tatsächlich der Plan sein soll.

Ausverkauf bei Barca für Messi?

Juwel Trincao wurde bereits verliehen, Junior Firpo, Konrad de la Fuente und Jean-Clair Todibo verkauft und der Vertrag von Matheus Fernandes nicht verlängert. Die Einnahmen und Einsparungen sind allerdings nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.

Spanischen Medienberichten zufolge stehen daher auch Hochkaräter auf der Streichliste: Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Coutinho und Dembele können gehen. Die ersten beiden zur Not sogar ablösefrei. Selbst Griezmann steht laut "Sport" zur Disposition – alles für Messi. Noch nie war Barcas Slogan "Mehr als ein Klub" so wahr wie in diesen Tagen. Es ist viel mehr, es ist der blanke Irrsinn.

Europa kann sich Messi nicht leisten

Doch selbst wenn sich der eine oder andere Großverdiener verabschieden sollte, wartet eine neue Hürde. Wegen des Salary Caps und des Financial Fairplays darf nur ein Viertel der Einsparungen in neue Spieler reinvestiert werden. Es ist demnach tatsächlich denkbar, dass der Größte, den der Klub jemals hervorgebracht hat, heimlich, still und leise durch die Hintertür verschwinden muss.

Die Frage ist: wohin?

"Ich glaube nicht, dass es im Moment einen europäischen Klub gibt, der diese Summen zahlen kann", prophezeit Liga-Boss Tebas. Zumindest nicht, wenn Messi an den Konditionen seines letzten Arbeitspapiers festhält. Wahrscheinlich wird sich am Ende ein Scheich finden, der den Argentinier finanzieren kann. Einer, für den Schulden ein Fremdwort sind. Spätestens dann dürfte Barcelona seine Lektion gelernt haben.

Carolin Blüchel

