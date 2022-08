München - Martin Braithwaite spielt beim FC Barcelona keine Rolle mehr. An den ersten beiden Spieltagen in LaLiga gehörte er nicht zum Kader der "Blaugrana". Auch bei der US-Sommertour war der 31-Jährige nicht dabei.

"Barca" will den Dänen daher am liebsten noch in diesem Sommer loswerden. Die Katalanen und Braithwaite sollen inzwischen auch in Gesprächen über eine Vertragsauflösung stehen.

Das Problem: Um einer Vertragsauflösung zuzustimmen, fordert der Däne eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Euro. Demnach ist er nicht bereit, die verbleibenden zwei Jahre seines Vertrages "kostenlos aufzugeben". Das berichtet die "Marca".

Real Mallorca größter Interessent

Laut der spanischen Sporttageszeitung gilt Real Mallorca als größter Interessent, sollten sich die "Blaugrana" und Braithwaite bei der Vertragsauflösung einigen.

Der Klub von der spanischen Mittelmeerinsel würde den dänischen Nationalspieler demnach gerne "schnellstmöglich" ablösefrei verpflichten.

