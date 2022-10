München/Barcelona - In der vergangenen Saison noch galt Xavi Hernandez als Heilsbringer beim FC Barcelona.

Innerhalb von einem halben Jahr führte die Spieler-Legende die Katalanen als Trainer vom oberen Mittelfeld der Tabelle in die Champions League.

Mittlerweile aber scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft soll nach dem verlorenen Clasico gegen Real Madrid am vergangenen Sonntag auf dem Tiefpunkt angelangt sein.

Kritik: Xavi ist noch zu unerfahren

Wie das Fußball-Portal "El Nacional" berichtet, sollen sich bereits einige Spieler gegen den Trainer ausgesprochen haben.

Hauptkritik-Punkt: Die mangelnde Erfahrung des 42-Jährigen als Trainer eines europäischen Topklubs. Vor seiner Rückkehr nach Barcelona hatte Xavi lediglich den katarischen Klub Al Sadd zwischen 2019 und 2021 trainiert.

Bei Barcelona ist er seit Radomir Antic vor knapp 20 Jahren der Barcelona-Coach mit dem geringsten Punkteschnitt nach den ersten 50 Spielen (1,9).

Unmut über Xavi steigt auch im Netz

Auch im Netz hat sich derweil Widerstand formiert. Unter dem Hashtag #xaviout machen viele Barca-Fans ihrem Ärger Luft.

"Die Situation ist nicht die beste", wird Xavi selbst bei Barcawelt vor dem Ligaspiel am Donnerstagabend gegen den FC Villarreal zitiert.

In der Liga hat Barca bei einem Spiel weniger sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Real. In der Champions League droht den Katalanen schon in der kommenden Woche im Heimspiel gegen den FC Bayern erneut das vorzeitige Aus.

Ein Scheitern in der Königsklasse hätte nicht nur sportliche, sondern auch finanzielle Folgen für den Verein, der ohnehin schon stark verschuldet ist.

