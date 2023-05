Von den Laureus Awards aus Paris berichtet Martin Volkmar

In München wird er schmerzlich vermisst, in Barcelona hat er sich sofort unersetzlich gemacht: Robert Lewandowski kann mit Barca schon am Wochenende fünf Spieltage vor Schluss spanischer Meister werden.

Der FC Bayern hingegen muss wohl bis zur letzten Sekunde um die deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund kämpfen - auch weil dem Rekordmeister die Treffer von Rekordtorjäger Lewandowski fehlen.

Mit ran sprach der 34-Jährige am Rande der Laureus World Sports Awards in Paris über seinen Wechsel und erklärt, welchem seiner Ex-Klubs er in der Bundesliga den Titel gönnt.

Robert Lewandowski über …

sein erstes Jahr beim FC Barcelona:

"Mir geht es super. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben eine gute Chance, die Meisterschaft zu gewinnen und dieser Titel wäre sehr, sehr wichtig für den Klub. Es ist ein Prozess, der immer noch andauert, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, das wird der erste Schritt, um dann nächste Saison hoffentlich noch mehr zu gewinnen."

die Bedeutung der Meisterschaft mit Barca:

"Das wäre sehr, sehr wichtig für den Verein und die Mannschaft. Wir haben sehr viele junge Spieler, die noch keine großen Titel gewonnen haben, und für sie kann das die nächste Stufe in der Entwicklung sein. Und für mich ist es auch wichtig, weil es die nächste Meisterschaft in meiner Karriere in einem anderen Land ist. Ich freue mich sehr über die Richtung, in die wir mit Barca gerade gehen. Wir haben viel Potenzial trotz der Probleme, die wir im Klub gehabt haben. Jetzt sind wir auf einem guten Weg und ich hoffe, es wird noch besser."

das frühe Ausscheiden in der Champions League:

"Wenn wir drei Monate später die Gruppenphase gespielt hätten, wären wir mehr dafür bereit gewesen als vor der WM-Pause. Deshalb hoffe ich natürlich, dass es nächste Saison besser läuft. In der Hinrunde war es noch zu früh, auch für mich persönlich. Damals gegen Bayern München zu spielen, war zu emotional und deshalb zu schwierig für mich. Aber jetzt nach der Erfahrung mit den beiden Spielen wäre es wahrscheinlich etwas einfacher."

die Leistung von Marc-Andre ter Stegen und seinen Vereinsrekord von 25 Spielen ohne Gegentor:

"Das ist seine Saison. Fußball ist ein Mannschaftssport, aber Marc hat so viele Spiele super gehalten und wird seinen Rekord sicher noch ausbauen. Es freut mich sehr für ihn, weil ich weiß, wie hart er arbeitet für diesen Erfolg."

den Kampf um die deutsche Meisterschaft:

"Wenn eine der beiden Mannschaften jetzt noch einen Fehler macht, wird die andere Deutscher Meister. Aber ich denke, dass Bayern auf einem guten Weg ist. Klar, es waren viele Entscheidungen in den letzten Wochen, die die Mannschaft hätten beeinflussen können. Die enge Situation ist sicher interessant für die ganze Liga, aber ich glaube, dass Bayern ein Stück vorne ist.

die Frage, ob er zu BVB oder Bayern hält:

"Ich habe gehört, dass viele Leute in Europa sagen, es wäre besser für die Liga, wenn Dortmund Meister wird. Aber ich bin immer für Bayern und drücke den Jungs die Daumen, dass sie den Titel holen und zeigen, dass sie die Besten sind. Die letzten drei Spieltage werden in jedem Fall sehr spannend."

die Frage, ob es ihn freut, dass er bei Bayern so schmerzlich vermisst wird:

"Nein, ich bin kein Typ, der eifersüchtig ist. Alles, was ich bei Bayern München erlebt und erreicht habe, bleibt in meiner Erinnerung. Und ich werde immer dankbar zurückdenken an meine Zeit bei Bayern und auch privat in München. Ich war zwölf Jahre in Deutschland, acht davon in München, in dieser Zeit habe ich viel erlebt und viel gewonnen. Deshalb werde ich das nicht vergessen."