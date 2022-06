München - Nach sechs erfolgreichen Jahren beim FC Liverpool zieht es Sadio Mane in der kommenden Saison zum FC Bayern. Beim Rekordmeister erhält der 30-Jährige einen Dreijahres-Vertrag.

Doch nicht jeder kann die Entscheidung des Senegalesen nachvollziehen. Der frühere "Reds"-Stürmer Dean Saunders prognostizierte Mane sogar einen Karriereknick.

"Nichts gegen den Klub, es ist ein großartiger Klub. Aber die Bundesliga ist nicht annähernd eine Herausforderung", schimpfte Saunders beim englischen Radiosender "Talksport". Bayern sei zehnmal in Folge Meister geworden, es gebe keine Konkurrenz in der Liga.

"Er wird Tore schießen. Sie werden jede Woche 5:0 gewinnen. Nur ein Team kann Meister werden", so Saunders weiter. "Er setzt sich in seinen Ohrensessel, zündet sich eine Zigarre an und spielt mit angezogener Handbremse. Das wird die besten zwei Jahre seiner Karriere ruinieren."

Saunders: Mane spielt besten Fußball seiner Karriere

Auch die Titel, die Mane mit Bayern gewinnen wird, hätten keinen hohen Stellenwert, glaubt der frühere Angreifer. In Liverpool hingegen hätte er das perfekte Umfeld, um sich weiter zu verbessern.

Als Luis Diaz im Winter an die Anfield Road gewechselt ist, rückte Mane in die Spitze und war dort noch erfolgreicher. Diese Geschichte hätte er fortschreiben sollen, findet Saunders.

"Wenn ich an seine sechs Jahre hier denke, dann hat er im letzten halben Jahr den besten Fußball gespielt. Er war phasenweise unaufhaltbar. (...) Ich kann es einfach nicht verstehen, warum du in dem Moment gehen willst, wenn du den besten Fußball deines Lebens spielst. Mit den besten Top3 vorne, die es gibt. Und dann gehst du zu Bayern...."

