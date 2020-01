München - Der FC Liverpool wird in Zukunft in Trikots von Sportartikelhersteller Nike auflaufen. Der souveräne Tabellenführer der englischen Premier League vermeldete auf seiner Homepage, dass mach sich mit dem US-Konzern auf eine Zusammenarbeit ab der Saison 2020/21 geeinigt habe. Nike löst damit New Balance als Ausrüster der Reds ab.

Auf Details des Deals verzichtete der Liverpool in seinem Statement. Allerdings sickerten einige interessante Zahlen durch. "The Athletic" berichtet, dass der Vertrag eine Laufzeit von fünf Jahren habe und Liverpool pro Jahr 70 Millionen Pfund (ca. 80 Millionen Euro) einbringen soll.

Zudem sehe der Vertrag Bonuszahlungen bei Titelgewinnen in Premier League und Champions League vor.

Liverpool gewinnt Rechtsstreit mit New Balance

"Unser ikonisches Trikot ist ein integraler Teil unserer Geschichte und unserer Identiät. Wir heißen Nike in der LFC-Familie als unseren offiziellen Trikot-Hersteller willkommen und gehen davon aus, dass sie ein unglaublicher Partner für den Klub sein werden - sowohl in der Heimat aber auch weltweit, während wir unsere Fan-Basis weiter ausbauen", erklärte Liverpools Vorstands-Mitglied Billy Hogan.

Der Deal mit Nike hat eine brisante Vorgeschichte. New Balance wollte den Abgang des FC Liverpool mit Hilfe einer Vertragsklausel verhindern und wagte sogar den Rechtsstreit mit den Reds. Die Klausel besagte, dass New Balance fünf weitere Jahre Ausrüster bleibt, sollte die US-Firma bei Angeboten von Mitbewerbern finanziell mitgehen können, was offensichtlich der Fall war.

Doch das Gericht entschied, dass Nike als Ausrüster für Liverpool aufgrund der deutlich größeren Reichweite im Vergleich zu New Balance lukrativer sei.

