Köln (SID) - Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Stöger ist als Chefcoach des ungarischen Fußball-Meisters Ferencvaros Budapest am Montag entlassen worden. Die Magyaren, die am vergangenen Donnerstag in der Europa League noch einen 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen gefeiert hatten, hatten den 55-jährigen Österreicher im vergangenen Juni verpflichtet.

In Deutschland war Stöger beim 1. FC Köln und Borussia Dortmund tätig gewesen. Am Sonntag hatte Ferencvaros 0:2 bei Debreceni VSC verloren. In Budapest hatte Stöger im Sommer die Nachfolge von Sergej Rebrow angetreten.