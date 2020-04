München - Michel d'Hooghe, beim Weltverband FIFA Vorsitzender der medizinischen Kommission, sieht einen baldigen Restart in den Fußball-Ligen während der Coronavirus-Pandemie kritisch. "Ich spreche als Arzt, ich muss nicht als Organisator von Spielen sprechen, aber im Moment wäre ich von meinem medizinischen Standpunkt her sehr skeptisch.", sagte der Belgier in einem Gespräch mit der "BBC".

"Das ist die dramatischste Situation seit dem 2. Weltkrieg. Die Welt ist aktuell noch nicht bereit für Fußball. Ich hoffe, das ändert sich bald, aber aktuell ist es noch nicht soweit", so der Mediziner. Besonders kritisch sieht der Belgier den Köperkontakt der Spieler, der unvermeidlich ist. "Einer der ersten Richtlinien ist es, Kontakte zu vermeiden. Fußball zu spielen ist erst wieder möglich, wenn Kontakte wieder möglich sind", führte d'Hooghe weiter aus.

FIFA-Mediziner d'Hooghe: Diese Saison abhaken

Sein Vorschlag laute daher: "Wenn es möglich ist, vermeiden Sie es, in den kommenden Wochen Wettbewerbsfußball zu spielen. Versuchen Sie, für den Start eines guten Wettbewerbs in der nächsten Saison vorbereitet zu sein."

Ohne vorhandenen Impfstoff gebe es "ein Risiko, und es ist kein Risiko mit geringen Konsequenzen", sagte d'Hooghe weiter: "Es kann Konsequenzen von Leben und Tod haben." Deswegen bitte er alle, "sehr vorsichtig" zu sein vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Wichtig sei es aus hygienischen Gründen zukünftig auch, endlich das Spucken auf dem Spielfeld zu unterbinden - denn das sei "eine echte Gefahr", und in anderen Sportarten weit weniger verbreitet.

