Hamburg (SID) - Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist laut der internationalen Spielergewerkschaft FIFPRO eine Gruppe von Fußballerinen aus Kabul ausgeflogen worden. Die Sportlerinnen und Aktivistinnen seien mit Hilfe der australischen Regierung außer Landes gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung. Wieviele junge Frauen es verlassen konnten, wurde nicht bekannt gegeben. In Afghanistan "sind viele Sportler noch immer gefährdet und es sollte alles unternommen werden, um sie zu unterstützen", hieß es.

"Es war für alle Beteiligten ein unglaublich komplexer Prozess, ihre Evakuierung sicherzustellen", sagte FIFPRO-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann: "Unsere Herzen sind bei allen anderen, die gegen ihren Willen im Land gestrandet sind."

Khalida Popal, ehemalige Kapitänin der afghanischen Nationalmannschaft, bezeichnete die Ausreise nach "extrem stressigen" Tagen als "einen wichtigen Sieg". Die "Fußballerinnen waren in Krisenzeiten mutig und stark, und wir hoffen, dass sie außerhalb Afghanistans ein besseres Leben haben werden. Aber es gibt noch viel zu tun." Die FIFPRO hatte sich zuletzt dafür eingesetzt, dass die Namen von fußballspielenden Frauen auf Listen für die Ausreise aus Afghanistan gesetzt werden.