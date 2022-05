München - Es gibt viele Möglichkeiten, Dale Vince zu beschreiben.

Der 60-Jährige ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und Unternehmer, er ist aber auch ein bekennender Hippie, Exzentriker, ein fußballverrückter Visionär und Umweltaktivist. Und nicht zuletzt ist der Milliardär der Besitzer und Chef des vielleicht ungewöhnlichsten Profi-Klubs der Welt.

Denn die Forest Green Rovers aus der Grafschaft Gloucestershire in England sind der weltweit erste vegane Fußballklub. Der Speiseplan der Mannschaft der Rovers kommt ohne Fleisch und tierische Produkte aus, ebenso wie die Gastronomie im etwas mehr als 5.000 Zuschauer fassenden Stadion "The New Lawn". Falafel, Tofu und fleischlose Burger werden angeboten, die heimischen Fans haben sich längst damit arrangiert.

Die Vereinten Nationen zeichneten die Rovers aus

Doch damit nicht genug, die Rovers sind nämlich auch ein komplett klimaneutraler Fußballverein und wurden dafür bereits 2018 von den Vereinten Nationen ausgezeichnet. Der Rasen im Stadion wird mit Seetang gedüngt, auf den Tribünen sind Solarzellen installiert, die Trikots der Spieler bestehen aus kompostiertem Kaffeesatz. Der Mannschaftsbus und die Autos der Spieler werden elektrisch betrieben, Stadion und Trainingsgelände werden komplett mit erneuerbaren Energien versorgt. Dazu passt, dass Vince den Grundstein seines beträchtlichen Vermögens mit Ökostrom legte, der aus Windrädern produziert wird.

Noch bemerkenswerter wird das Ganze dadurch, dass die Rovers sportlich sehr erfolgreich sind und so eine Menge Aufmerksamkeit für die Botschaft des Klimaschutzes schaffen. Mit einem 2:2 bei Mansfield Town beendete die Mannschaft am Samstag die Saison und sicherte sich die Meisterschaft in der "Sky Bet League Two".

"Es ist schwer, das alles in Worte zu fassen", sagte Trainer Rob Edwards: "Es war sehr emotional beim Abpfiff. Ich bin so glücklich und stolz auf diese Mannschaft." Der 39-Jährige spielte früher in der Premier League, unter anderem bei Aston Villa. Mittlerweile lebt der ehemalige walisische Nationalspieler selbstverständlich auch vegan.

Die Rovers sind der kleinste Verein, der jemals in die Dritte Liga aufstieg

Mit den Rovers steigt Edwards nun in die dritte englische Liga auf und wird dort in der kommenden Saison auf Traditionsklubs wie Derby County mit Trainer Wayne Rooney, den AFC Sunderland, Sheffield Wednesday oder Ipswich Town treffen. Ganz nebenbei sind die Rovers der kleinste Verein, der jemals in der der Football League One antrat und somit zu den 68 besten Teams des Landes gehören wird.

Eine lange Tradition haben allerdings auch die Forest Green Rovers zu bieten. Bereits 1899 wurde der Fußballklub in der Kleinstadt Nailsworth im Südwesten Englands gegründet. Lange fristete der Klub aber sein Dasein im Amateurfußball, erst seit Dale Vince den Klub 2010 übernahm, zeigt die Formkurve steil nach oben. Der Milliardär verpasste dem Klub die klimafreundliche Philosophie und stellte die Rovers auch sportlich neu auf.

Das mittelfristige Ziel ist die zweite Liga

"Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Botschaft des Klimaschutzes stärker ist, je besser die Mannschaft spielt", sagte Vince kürzlich: "Wir müssen gut im Fußball und im Klimaschutz sein, beides muss gleich viel Aufmerksamkeit bekommen. Fußball und Nachhaltigkeit sind die beiden Beine, auf denen wir laufen. Wenn wir eines vernachlässigen, humpeln wir."

Die dritte Liga soll deshalb auch nur eine Zwischenstation sein. Im ersten Jahr soll die Mannschaft von Trainer Edwards den Klassenerhalt schaffen, ab der zweiten Saison wollen die Rovers den Aufstieg in die Championship, die zweite Liga Englands, ins Visier nehmen.

Das neue Stadion wird komplett aus Holz bestehen

Idealerweise wollen die Forest Green Rovers dann auch in einem neuen Stadion spielen. Schon bald soll Baubeginn für den "Eco Park" sein, der als einziges Stadion weltweit komplett aus Holz bestehen wird.

Die Ziele für die Zukunft der Forest Green Rangers sind also klar definiert. Doch zunächst mal wurde am Wochenende ausgelassen die Meisterschaft gefeiert. Mit Sektduschen, Bier und Pizza.

Selbstverständlich alles in der veganen Variante.

Christian Stüwe

