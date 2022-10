München - Franck Ribery hat seine Karriere wegen anhaltender Knieschmerzen beendet. Wie schlimm seine Knieprobleme tatsächlich sind, offenbarte der frühere Bayern-Star in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport".

"Vor drei Monaten fühlte ich mich noch großartig, dann bekam ich im Juli die ersten Schmerzen im Knie. Beim ersten Ligaspiel gegen die Roma habe ich trotz der Schmerzen gespielt", sagte er.

Es war das letzte Mal, dass er für den Seria-A-Klub US Salernitana auf dem Platz stand. Die Schmerzen blieben und wurden sogar noch schlimmer.

Franck Ribery konnte sich drei Tage nicht bewegen

Er sei kein zerbrechlicher Mensch, aber drei Tage lang habe er sich danach nicht mehr bewegen können, schilderte er. "Die Ärzte sagten, es sei sehr ernst. Ich konnte nicht glauben, dass ich gezwungen wurde, aufzuhören. Ich wollte selbst entscheiden, wann ich aufhöre, zu spielen."

Vor weniger als einem Monat war Ribery dann in München und suchte einen ärztlichen Rat. "Ich dachte, man könne vielleicht eine Lösung finden", so Ribery. Die erschütternde Wahrheit: "Ich werde eine OP benötigen, allein um in der Lage zu sein, ein normales Leben führen zu können."

Franck Ribery: Emotionaler Abschied

Am Freitag hatte Ribery seine Karriere offiziell beendet, am Samstag wurde er bei seinem Klub US Salernitana vor dem Spiel gegen Spezia Calcio verabschiedet.

Auf der Ehrenrunde wurde der 39-Jährige von den Tränen übermannt.

Von 2007 bis 2019 spielte der Franzose, der 2006 im WM-Finale gegen Italien unterlag, beim FC Bayern und gewann in dieser Zeit unter anderem die Champions League, den Weltpokal, neunmal die deutsche Meisterschaft und sechsmal den DFB-Pokal.

