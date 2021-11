München/Paris - Es klingt wie aus einem schlechten Hollywood-Film, ist aber offenbar traurige Realität.

Die französische Nationalspielerin Aminata Diallo von Paris St. Germain soll offenbar einen gezielten Angriff auf ihre Teamkollegin Kheira Hamraoui nicht nur geplant, sondern auch durchgeführt haben. Das berichtet die "L'Equipe".

Hamraoui aus Auto gezerrt und angegriffen

Laut des Berichts sollen maskierte Schläger Hamraoui in der Nacht des 4. November aufgelauert haben. Dabei wurde sie demnach als Beifahrerin aus einem Auto gezerrt, gezielt seien ihre Beine angegriffen worden.

Die Fahrerin des Fahrzeugs? Teamkollegin Diallo. Angeblich wollte sie eine Konkurrentin auf einen Platz in der Stammformation von PSG ausschalten.

Diallo bereits festgenommen, Ermittlungen laufen

Am Mittwoch wurde Diallo von der Polizei in Paris festgenommen. Der Verein äußerte sich bereits dazu. "Paris Saint-Germain nimmt zur Kenntnis, dass Aminata Diallo heute Morgen durch die Polizei von Versailles in Gewahrsam genommen wurde", erklärte der Klub der Nationalspielerin Sara Däbritz auf seiner Homepage.

Und weiter: "Wir arbeiten mit der örtlichen Polizei zusammen, um die Fakten aufzuklären. Paris Saint-Germain verurteilt die begangene Gewalt aufs Schärfste."

Ob und inwieweit Diallo in den Vorfall involviert ist, werden die Ermittlungen der Polizei Paris/Versailles zeigen müssen.

