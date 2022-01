Turin (SID) - Italiens Fußball-Renommierklub Juventus Turin steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Angreifer Dusan Vlahovic (21). Das serbische Toptalent erschien am Freitag beim Tabellenfünften, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Angeblich ist Juventus bereit, für Vlahovic rund 70 Millionen Euro an den AC Florenz zu überweisen.

Vlahovic wird oft mit Zlatan Ibrahimovic verglichen und hat in der laufenden Serie-A-Saison 17 Tore erzielt, bei Juventus soll er die durch den Wechsel von Cristiano Ronaldo (Manchester United) entstandene Lücke schließen. Sein Vertrag in Florenz läuft noch bis Sommer 2023.

"Unser Jahresumsatz liegt bei 75 Millionen Euro, daher können wir nicht riskieren, ihn ohne Ablöse zu verlieren", sagte Florenz-Direktor Daniele Prade diese Woche. Sollte Juventus 70 Millionen für Vlahovic bezahlen, wäre es die höchste Ablösesumme in der Geschichte der Serie A für einen Transfer in der Winterpause. Der bisherige Rekord datiert aus dem Januar 2019 - damals zahlte der AC Mailand 40 Millionen Euro für Lucas Paqueta an den brasilianischen Klub Flamengo Rio de Janeiro.