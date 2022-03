London (SID) - Brasiliens früherer Fußballstar Roberto Carlos feiert über fünf Jahre nach dem Ende seiner erfolgreichen Karriere ein ungewöhnliches Comeback. Der Weltmeister von 2002 läuft am Freitagabend einmalig und für den guten Zweck für das englische Kneipenteam Bull in the Barne United auf.

Die Mannschaft hatte Ende Januar bei einer Charity-Auktion auf eBay den "Traumtransfer" gewonnen. Gegner in der District Sunday League sind die Harlescott Rangers.

"Ich freue mich darauf, für Bull in the Barne in Shrewsbury zu spielen, eine Hommage an die Zeit, als ich in den 1990ern fast bei Birmingham City unterschrieben hätte, das ganz in der Nähe liegt", hatte der 48-Jährige, einst lange Jahre ein schussgewaltiger Linksfuß in der brasilianischen Selecao und bei Real Madrid, nach seiner "Verpflichtung" gesagt.

Die Vorfreude bei seinen Teamkollegen ist jedenfalls unermesslich. "Roberto Carlos ist eine dieser Legenden, die so viele junge Spieler für den Fußball begeistert hat", sagte Manager und Torhüter Ed Speller: "Mir ist die Kinnlade runtergefallen, als wir erfahren haben, dass Bull in the Barne den Traumtransfer gewonnen hat und Carlos in Shrewsbury mit dem Team spielen wird."

Der Erlös aus der besonderen Aktion geht an die Wohltätigkeits-Organisation "Football Beyond Borders", die benachteiligten Jugendlichen hilft.