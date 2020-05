Tallinn (SID) - Nicht nur auf den Färöern und in der Bundesliga rollt der Ball - auch in der Premium Liiga in Estland geht es ab sofort wieder zur Sache. Am Dienstagabend nahm die höchste Fußballklasse des baltischen Landes den Spielbetrieb wieder auf. Der FCI Levadia und der FC Nömme Kalju, beide aus Tallinn, setzten sich vorerst punkt- und torgleich an die Spitze.

Die Wiederaufnahme der nach dem ersten Spieltag wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Meisterschaft erfolgte zwei Tage nachdem die Regierung den am 12. März verhängten Ausnahmezustand aufgehoben hat. Bestimmte Einschränkungen bleiben jedoch in Kraft. Sportwettkämpfe unter freiem Himmel werden ohne Zuschauer ausgetragen. Ab Juli sollen dann 1000 Anhänger pro Partie zugelassen werden.