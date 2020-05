Nikosia (SID) - Die Fußball-Saison in Zypern ist aufgrund der Coronakrise vorzeitig abgebrochen worden. Das teilte der zypriotische Fußballverband (CFA) am Freitag mit. Eine mögliche Fortsetzung des Spielbetriebs hinter verschlossenen Türen werde nicht angestrebt, da die gegenwärtigen Richtlinien der Politik den Klubs nicht ermöglichen würden, sich angemessen auf Spiele vorzubereiten. Ob es einen Meister geben wird, steht noch nicht fest.

Die Meisterschaft war aufgrund der Viruskrise am 15. März ausgesetzt worden. Zu diesem Zeitpunkt standen noch neun Spieltage in der Meisterrunde aus. Omonia Nikosia führte das Klassement vor Anorthosis Famagusta (beide 46 Punkte) an, Meister APOEL Nikosia (40) auf Platz drei hatte sechs Punkte Rückstand.

Während eine Entscheidung über eine Vergabe des Titels vertagt wurde, vergab der CFA seine Startplätze für den europäischen Wettbewerb. Omonia Nikosia darf demnach an der Qualifikationsrunde zur Champions League teilnehmen, Anorthosis Famagusta, APOEL Nikosia sowie Apollon Limassol an der Qualifikationsrunde zur Europa League. Zudem wurde entschieden, die Zahl der Erstligisten von derzeit 12 auf 14 zu erhöhen.