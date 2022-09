München - Der türkische Topklub Galatasaray ist vor dem Deadline Day in der heimischen Liga in einer Art Kaufrausch.

Der Istanbuler Verein hat Mauro Icardi bereits vorgestellt, auch die Klubs sind sich einig, der Transfervollzug steht unmittelbar bevor.

Laut "transfermarkt.de" ist das aber lange noch nicht der letzte Neuzugang am letzten Tag der Transferperiode.

Denn die Istanbuler buhlen zeitgleich aber noch um vier weitere Spieler - mit prominentem Namen.

So könnte Yusuf Demir ebenfalls als Neuzugang vermeldet werden. Der Flügelspieler, der schon beim FC Barcelona unter Vertrag stand, soll einen Vierjahresvertrag erhalten und für rund sechs Millionen Euro an den Bosporus kommen. Auch das 19-Jährige Offensivtalent wurde der Börse bereits gemeldet.

Ein weiterer Transfer, der in den finalen Zügen ist, ist der von Mathias Ross. Der Innenverteidiger von Aalborg BK kam zusammen mit Icardi und Demir am Istanbuler Flughafen an, um den Vertrag zu unterzeichnen. Eine Verkündung vom Verein dürfte hierzu bald folgen.

Galatasaray erwartet weitere Zugänge aus der Premier League

Mit Juan Mata würde Galatasaray zusätzlich einen Routinier unter Vertrag nehmen. Der frühere Star-Spieler ist seit diesem Sommer ablösefrei zu haben und steht wohl unmittelbar vor einem Wechsel zu den Türken. Der Verein hat mittlerweile bestätigt, dass man sich in Gesprächen mit dem Spieler befinde. Derzeit wird über einen einjährigen Kontrakt und ein Gehalt von 1,8 Millionen Euro verhandelt.

Letztlich steht bei den Istanbulern noch eine Leihe des Ex-Bremers Milot Rashica im Raum. Der Angreifer von Norwich City besitzt noch einen Vertrag bis 2025, könnte aber nach Berichten der türkischen Nachrichtenagentur "DHA" ohne Gebühr ausgeliehen werden.

Auch beim Kosovaren ist von einem baldigen Transferabschluss auszugehen.

