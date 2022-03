München – Gareth Bale steht vor einer schweren Entscheidung.

Im Sommer wird er Madrid, wo er seit rund neun Jahren lebt, aller Voraussicht nach verlassen. Der 32-Jährige muss sich langsam also eine der schwierigen Lebensfragen stellen: Welchen Golfplatz will ich als nächstes bespielen?

Im Golf können nur die Besten von ihrem Sport leben. Um seine Passion zu finanzieren, hatte Bale deswegen in Madrid eine Nebentätigkeit beim ansässigen Fußballklub Real Madrid angenommen. Nichts Weltbewegendes (zumindest dürfte es Bale aktuell so sehen). Er wärmte bei Spielen die Bank, füllte auf der Tribüne die leeren Plätze auf, damit es bei den TV-Übertragungen nicht zu verlassen aussah oder hielt sich als Sparringpartner fürs Training fit.

Bales beeindruckende Gleichgültigkeit

Dass die Königlichen sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier verlängern, ist höchst unwahrscheinlich. Eher streifen sie künftig die Farben des Erzfeindes FC Barcelona über. Es ist nämlich so: Die Klubchefs hatten sich mehr von Bale erhofft und ihn den Erwartungen entsprechend fürstlich bezahlt. Sie waren davon ausgegangen, einen golfenden Fußballer verpflichtet zu haben und keinen fußballspielenden Golfer.

Im Sommer endet also diese Beziehung, die beide Seiten größer gedacht hatten. In der Bale gegen Ende mitunter aber eine beeindruckende Gleichgültigkeit gegenüber seinem Arbeitgeber hinlegt.

Bale ein anderer im Wales-Trikot

Ganz anders sieht es aus, wenn der Waliser für sein Land aufläuft – dann wird in seinem Innersten ein leidenschaftliches Feuer entfacht. Jüngst war das am Donnerstag in der WM-Qualifikation zu begutachten, als er seine Nation mit einem fulminanten Freistoß und einem technisch anspruchsvollen Drehschuss der WM ein gutes Stück näherbrachte.

Die Fähigkeiten des walisischen Bales sind unbestritten. Sein linker Fuß steht fest in der Weltelite, seine Athletik beeindruckt auch auf höchstem Niveau. Künftige Arbeitgeber wissen das. Ein möglicher, wenn auch unwahrscheinlicher, ist der walisische Klub Cardiff City. Laut des britischen Blatts "Daily Mirror" soll der Zweitligist an einer Verpflichtung von Bale interessiert sein.

Ein wichtiges Argument pro Cardiff

Kontakt soll es bislang zwar nicht gegeben haben. Cardiff City wird jedoch von der Hoffnung angetrieben, dass Bale finanzielle Forderungen nicht so hoch hängt, wenn er die Möglichkeit hat, regelmäßig in seinem geliebten Heimatland aufzulaufen. Und in Cardiff trifft es sich ja auch ganz gut, wie Bale mit seinen beiden Toren im "Cardiff City Stadium" am Donnerstag gezeigt hat.

Und noch ein Argument könnten die Klubchefs anführen: In Wales gibt es laut "www.top100golfcourses.com" mehr als 140 Golfklubs, der schönste, Royal Porthcawl, liegt nur eine halbe Autostunde von Cardiff entfernt.

Tim Brack

