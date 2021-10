München - Strafe für den Lord!

Ex-Fußball-Profi Nicklas Bendtner ist in Dänemark zu einer Geldstrafe verurteilt worden, das berichten dänische und britische Medien übereinstimmend. Demnach muss der frühere Arsenal-Stürmer rund 5.400 Euro zahlen. Sollte er dem nicht nachkommen, drohen 20 Tage Gefängnis.

Grund für die Verurteilung sind insgesamt sieben Fahr-Verstöße. Fünfmal soll er ohne gültigen Führerschein am Steuer gesessen haben, in zwei weiteren Fällen deutlich zu schnell gefahren sein.

Wagen von Bendtner beschlagnahmt

Auch der Wagen von Bendtner, ein mehr als 200.000 Euro teurer Porsche, wurde vom Gericht beschlagnahmt. Zudem muss der 33-Jährige die Gerichtskosten tragen.

Bei der Anhörung hatte der frühere Wolfsburger angegeben, im Besitz eines britischen Führerscheins zu sein. Demnach war ihm nicht bewusst, dass dieser in seiner Heimat nicht gültig ist.

Bendtner kam in den zurückliegenden Jahren bereits mehrfach mit dem Gesetzt in Konflikt. 2018 griff er einen Taxi-Fahrer an, was ihm einen gerichtlich angeordneten Hausarrest einbrockte. Vor acht Jahren war er zudem an einem Unfall beteiligt, der in einem dreitägigen Fahrverbot müdete.

